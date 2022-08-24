«На местном уровне решать проблемы». Что изменится после вступления в силу обновлённого Кодекса о земле? Пояснил Турчин

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Люди приходили с накопленными уже годами проблемами. Фактически мы попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами. Безусловно, одним из таких важных шагов, который был предпринят в последнее время государством, – это принятие обновленного Кодекса о земле, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, который позволит уже на местном уровне решать эти проблемы.