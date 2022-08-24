«На местном уровне решать проблемы». Что изменится после вступления в силу обновлённого Кодекса о земле? Пояснил Турчин
Новости Беларуси. Строительство крестьянского фермерского хозяйства, изменения целевого назначения объекта и благоустройство территорий – с такими вопросами обратились жители Минской области к губернатору области Александру Турчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявленные темы касались разных сфер – от использования земельных участков и строительства инновационного хозяйства до реконструкции жилых домов. Подробнее здесь.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Люди приходили с накопленными уже годами проблемами. Фактически мы попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами. Безусловно, одним из таких важных шагов, который был предпринят в последнее время государством, – это принятие обновленного Кодекса о земле, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, который позволит уже на местном уровне решать эти проблемы.
Все поднятые вопросы берутся на контроль. Каждую проблему детально изучат ответственные службы. Не оставлять людей один на один со своими житейскими трудностями всю вертикаль власти призывает и глава государства. Александр Лукашенко не единожды высказывался по этому поводу, указывая на то, что обратная связь с населением – одна из важнейших задач чиновников.