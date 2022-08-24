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«На местном уровне решать проблемы». Что изменится после вступления в силу обновлённого Кодекса о земле? Пояснил Турчин

24 августа 2022 12:47
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Новости Беларуси. Строительство крестьянского фермерского хозяйства, изменения целевого назначения объекта и благоустройство территорий – с такими вопросами обратились жители Минской области к губернатору области Александру Турчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Заявленные темы касались разных сфер – от использования земельных участков и строительства инновационного хозяйства до реконструкции жилых домов. Подробнее здесь.

«На местном уровне решать проблемы». Что изменится после вступления в силу обновлённого Кодекса о земле? Пояснил Турчин-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Люди приходили с накопленными уже годами проблемами. Фактически мы попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами. Безусловно, одним из таких важных шагов, который был предпринят в последнее время государством, – это принятие обновленного Кодекса о земле, который вступает в силу с 1 сентября текущего года, который позволит уже на местном уровне решать эти проблемы.

«На местном уровне решать проблемы». Что изменится после вступления в силу обновлённого Кодекса о земле? Пояснил Турчин-4

Все поднятые вопросы берутся на контроль. Каждую проблему детально изучат ответственные службы. Не оставлять людей один на один со своими житейскими трудностями всю вертикаль власти призывает и глава государства. Александр Лукашенко не единожды высказывался по этому поводу, указывая на то, что обратная связь с населением – одна из важнейших задач чиновников.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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