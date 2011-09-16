На месте старого здания общежития БГУ появится многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей

Инвестиционный договор о строительстве сегодня подписали в столичной мэрии. Каждый из семи этажей здания станет отдельной достопримечательностью.

На территории комплекса разместятся 220 фирменных магазинов, рестораны, 330 гостиничных номеров, конференц-залы и СПА-центр.

В разработке проекта примут участие высококлассные специалисты из Европы, а общий объем инвестиций составит более 150 миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Питер Эрлинг Джонсен, доверенное лицо строительной компании:

Мы гордимся тем, что наш проект реализуется в городе Минске. Здесь очень открытые и добродушные люди и очень уютные места. Я надеюсь, что этот торгово-развлекательный центр станет уникальным не только для вашего красивого города, но и сможет стать эксклюзивным архитектурным решением для иностранных гостей. Таких комплексов в Европе очень мало. И это будет очень яркая достопримечательность.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

У Минска большой опыт реализации различного рода инвестиционных проектов. Мы по этому пути прошли достаточно долго. Будем делать все необходимое для того, чтобы скорость реализации проекта превзошла все ожидания, которые имелись по предыдущим проектам не только на территории Минска, но и других стран.