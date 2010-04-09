На месте оползня в Бразилии идут поисково-спасательные работы

Потоки из воды, грязи и камней сошли на трущобы Нитерои, около Рио-де-Жанейро накануне. Под завалами оказались погребены сотни людей. По мнению спасателей, надежды найти выживших – практически нет.Объем выпавших осадков в Бразилии стал рекордным почти за полвека. В штате Рио-де-Жанейро, который больше других пострадал от наводнений, объявлен трехдневный траур. В общей сложности в результате стихийного бедствия в стране погибли около 200 местных жителей, десятки числятся пропавшими без вести.