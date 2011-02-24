На месте Червенского рынка в Минске появится новый торгово-развлекательный центр

Соответствующий инвестиционный договор сегодня подписала иранская компания в Мингорисполкоме.

Речь идет о строительстве бизнес-центра и торгово-развлекательного комплекса. Застройка предусматривает обустроенные закрытые торговые площадки, транспортный подъезд и паркинг почти на тысячу мест.

Кроме того, в границах улиц Аранская-Маяковского планируют построить и ресторан.

Всего в столице сейчас реализуют более сорока инвестпроектов. В большинстве своем это гостиничные комплексы и торгово-развлекательные центры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы сокращаем долю рынков и увеличиваем цивилизованную торговлю в виде торговых центров, гиппермаркетов, крупноформатных объектов и так далее. Сегодня у нас существует 17 таких объектов. К 2015 году у нас будет около 95 торговых центров на площади свыше 3500 кв. м.