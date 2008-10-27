На месте аэродрома на Боровой построят новый жилой микрорайон

Аэроклубу с 70-летней историей "ДОСААФ", что в Боровой под Минском придется передислоцироваться. Куда перелетит авиация клуба — неизвестно, куда должна – инструкторы знают наверняка. Основную причину переезда парашютисты видят за кольцевой. Жильцам близлежащего дачного поселка иногда не до "высоких" фраз – жалобы на аэроклуб здесь регулярные.



На месте аэроклуба планируют построить новый жилой микрорайон "Копище". Полностью жилая Боровая – уже утвержденный проект. Хотя оставить дачников и новоселов без шума и пыли – идея еще советских времен. Острая необходимость воплотить ее в жизнь возникла только сегодня.



В качестве альтернативы Боровой аэроклубу предложили два варианта: лесистый аэродром МЧС "Липки", и далекий спортивный комплекс в Логойске. Площадками высшего пилотажа парашютисты их не называют.



На новое место переедут первым делом вертолеты. Их только в музее аэродрома на Боровой целых 26. Гражданская и военная авиация и 75-летний опыт.



Поскорее решить судьбу аэроклуба и начать строительство жилого микрорайона сегодня распорядился председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.