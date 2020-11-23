На Максима Танка загорелась квартира, а на Захарова – мусоровоз

Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на улице Максима Танка. Возгорание произошло на пятом этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на улице Максима Танка. Возгорание произошло на пятом этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из горевшей квартиры удалось спасти женщину. Хозяйку жилья госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Из соседних квартир также эвакуировали 10 человек. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки.
Еще одно ЧП произошло на улице Захарова. Возле гимназии № 7 горел мусоровоз. По приезду спасателей кабина спецтранспорта была охвачена пламенем. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.