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На Максима Танка загорелась квартира, а на Захарова – мусоровоз

23 ноября 2020 14:35
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Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на улице Максима Танка. Возгорание произошло на пятом этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Максима Танка загорелась квартира, а на Захарова – мусоровоз-1

На Максима Танка загорелась квартира, а на Захарова – мусоровоз-3

Из горевшей квартиры удалось спасти женщину. Хозяйку жилья госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. Из соседних квартир также эвакуировали 10 человек. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки.

На Максима Танка загорелась квартира, а на Захарова – мусоровоз-6

На Максима Танка загорелась квартира, а на Захарова – мусоровоз-8

Еще одно ЧП произошло на улице Захарова. Возле гимназии № 7 горел мусоровоз. По приезду спасателей кабина спецтранспорта была охвачена пламенем. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минске # общество # Фотофакт

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