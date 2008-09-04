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На магистралях появились указатели с надписью "Дажынкi"

04 сентября 2008 07:44
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19 указателей ведут в столицу нынешнего фестиваля-ярмарки тружеников села. Сама Орша наводит последний лоск перед приездом гостей. Завершается благоустройство улиц, парков, ремонт жилого фонда. Горожане получили в подарок современный стадион с футбольным полем и легкоатлетическим сектором.

Появился в Орше и развлекательный детский парк, а также восстановлено красивейшее здание Иезуитского коллегиума – памятника архитектуры 18-го века. Всего около 700-т объектов обновлено накануне праздника.

Отсчет времени до "Дажынак-2008" начали первые городские часы, установленные на башне коллегиума.
# общество

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