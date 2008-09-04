На магистралях появились указатели с надписью "Дажынкi"

19 указателей ведут в столицу нынешнего фестиваля-ярмарки тружеников села. Сама Орша наводит последний лоск перед приездом гостей. Завершается благоустройство улиц, парков, ремонт жилого фонда. Горожане получили в подарок современный стадион с футбольным полем и легкоатлетическим сектором.



Появился в Орше и развлекательный детский парк, а также восстановлено красивейшее здание Иезуитского коллегиума – памятника архитектуры 18-го века. Всего около 700-т объектов обновлено накануне праздника.



Отсчет времени до "Дажынак-2008" начали первые городские часы, установленные на башне коллегиума.