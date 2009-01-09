На лыжероллерной трассе с появлением снега открыт зимний сезон

Любителей крутых виражей здесь полно и в будние дни. А для спортсменов здесь полноценная тренировочная база.

На днях строители продлят лыжню еще на один километр, а в следующем году здесь планируют провести соревнования международного уровня.

С тех пор, как зима в Беларуси стала по-настоящему зимней — здесь полно людей и в будние дни. Классикой и коньковым стилем лыжники-любители выходят на новый рубеж.

На старте — пункт проката лыжной экипировки, на финише — сложный подъем и без одышки. Для любителей отдохнуть активно

трассу продлят еще на один километр. Итого в длину — 5 километров и в ширину — три лыжника.

Снежный покров на трассе обеспечивает если не погода, то вот такие снежные пушки. Их, готовых к бою, здесь целых четыре. За час работы такого агрегата получается 5 самосвалов снега. Правда, в январе им приходится стоять в бездействии.

На подъемах трассы «идут в гору» и дела у профессионалов. Сегодня здесь набирает форму Екатерина Иванова. После рождения ребенка бывший член Национальной сборной по биатлону — хочет вернуться в команду.

Профессионалы присвоили лыжероллерной трассе средний уровень сложности. А значит, здесь можно проводить международные соревнования. Первенство страны и СНГ — уже в планах организаторов на следующий год.

Любители лыжни говорят, что - 5 — идеальная температура для лыжника. Мороза боятся только пешеходы. Им в этих местах без экипировки даже бывать опасно.

