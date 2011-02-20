На «Линии Сталина» реконструировали сражения Великой Отечественной войны

Второй день подряд здесь шли бои Великой Отечественной. Чтобы передать дух военного времени, в музее под открытым небом реконструировали события прошлых лет.

Этот историко-культурный комплекс появился здесь всего шесть лет назад, но за это время его успели посетить более миллиона человек. Посмотреть на зрелищную реконструкцию военно-исторических событий традиционно вместе с белорусами приезжаю иностранцы. А некоторые в них даже участвуют.

Несмотря на крепкий минус на улице, обстановку на «Линии Сталина» иначе как жаркой не назовешь. Повсюду сотни людей с оружием в мундирах военного времени. И хотя воюют они по разные стороны фронта, инструктаж для всех общий.

На одну винтовку лимит 20 патронов, на пулемет – 100. И подходить ближе пяти метров к мине запрещено. Но даже в военных правилах есть исключения.

Александр Николайчук, командир военно-исторического отряда:

Мой брат воюет за Красную Армию, а я за Вермахт. Я в него не стреляю.

Наличие медсестры обязательно не только на войне, но даже во время ее репетиции. И если помощь от холостых пуль кому-то вряд ли понадобится, то в случае переохлаждения – это то, что доктор прописал.

Наталья Захарова, участник военно-патриотического клуба:

Я обязана выносить раненных, добивать их, если есть необходимость. Но, на самом деле, по ходу истории, мы спасали как своих, так и противников, потому что мы Красный Крест, мы должны помогать всем.

Вслед за залпами Великой Отечественной, когда в ожесточенном бою побеждают красноармейцы, на полигоне начинается новый бой. Многим зрителям он напомнил печальное прошлое в Афганистане. Бойцы спецназа освобождают захваченный душманами блокпост, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Метла, председатель благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Мы находимся между двумя событиями – годовщиной вывода войск из Афганистана и Днем защитника, поэтому традиционно собираем товарищей и показываем два основных эпизода.

Для большинства боевых машин «Линия Сталина» – это конечная остановка. Но из 200 ныне застывших экспонатов некоторые даже движутся. Например, этот восстановленный силами поисковых отрядов танк Т-44. Таких вездеходов в военное время было выпущено чуть более тысячи.

Сергей Захаров, сотрудник историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: Позволяет почувствовать все, что было. Конечно, полностью не передает всю обстановку как это было. И дай Бог, чтобы никто из участников в дальнейшем не пережил такое. Но, тем не менее, позволяет окунуться в историю.