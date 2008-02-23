На "Линии Сталина" прошел уникальный исторический парад войск

Столь масштабного исторического парада войск в Беларуси еще не было. Каждый, кто сегодня побывал на "Линии Сталина" уверенно заявлял, что ничего подобного в своей жизни не видел.

Всего за один час зрители совершили захватывающее путешествие по всей белорусской военной истории. Легендарные винтовки Мосина, буденовки и шинели, пулеметы Максим и танки Т-34. Многие экспонаты и вовсе уникальные.



Из далекого прошлого в день сегодняшний... Вместо машины времени - сверхзвуковой истребитель! 10 сложнейших фигур, всего за пять минут полета на высоте 150 метров. Такой высший пилотаж - символ профессионализма не только летчика, но и всей белорусской армии.



Несколько минут, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и снова в прошлое. На "Линии Сталина" разворачиваются самые настоящие боевые действия времен Великой Отечественной. Здесь воссоздали Рогачевское сражение. 24 февраля 1944-го город был освобожден от фашистов.



Реконструкция освобождения, пожалуй, самая зрелищная часть исторического парада. Реальность и масштабность картине добавляют действующие экспонаты музея под открытым небом. Это несколько десятков единиц техники и вооружения. Пулеметы максим легендарные катюши, танки-34 словно ожили и по настоящему громят противника.



Погода хоть и не зимняя, но вполне военная. Сильный дождь и ветер только добавили остроты историческим ощущениям. Праздник защитников Отечества на Линии Сталина продолжится и завтра. Если позволит погода, его программа станет шире. Зрители увидят выступления парашютистов-акробатов, роты почетного караула, военных кинологов. Кроме того, всех желающих угостят настоящей солдатской кашей.

