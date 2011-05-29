На «Линии Сталина» под Минском инсценировали боевые действия на государственной границе в июне 1941 года

На историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошло праздничное представление. Здесь собрались офицеры и солдаты пограничной службы, члены военно-исторических клубов и просто зрители.

Праздник «зеленых беретов» отметили показательными выступлениями роты почётного караула, бойцов погранвойск и презентацией авиационной техники.

К привычному военному пейзажу на «Линии Сталина» в канун праздника решили добавить исторической достоверности. Получилось и интересно, и познавательно.

Как защищали границу тогда, в 41-ом, и как ее защищают теперь, перепутать действительно сложно. У одних – винтовки Мосина и советские танки, у других – современные радары и вертолеты.

В таких декорациях День пограничника и вправду кажется праздником, в первую очередь, историческим. За 70 лет многое поменялось: оружие, форма. Однако главная цель, защищать границы страны, за это время не изменилась.

Режиссер исторической реконструкции – он сразу и постановщик спецэффектов и командующий Красной армией. Ведь защита границы – задача № 1.

Режиссер исторической реконструкции:

Трудно вжиться в эту роль по той причине, что тогда война началась внезапно. А у нас имитация войны. И в данном случае это сравнивать нельзя.

Вспомнить уже свое прошлое на «Линию Сталина» приехали и бывшие пограничники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей четверть века назад защищал еще советские рубежи. Сейчас хоть и живет в Прибалтике, но этот день непременно проводит на родной белорусской земле.

Андрей Ластовский:

Кто там был, тот знает, понимает. И этот праздник останется навсегда в душе, сердце, памяти.

Я живу в Латвии, но когда узнал, что в Беларуси будет проводиться такое мероприятие, специально приехал.

Увидеть то, что обычно находится за кадром армейской пограничной службы, могли все желающие. Полеты вертолетов, высадка пограничного десанта и катера на воздушной подушке. Обычно с помощью всего этого задерживают правонарушителей. Однако сегодня самые сложные боевые операции – всего лишь часть шоу.

Дмитрий Девятов, начальник отдела управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Многие связаны с границей. И не только потому, что живут в приграничных районах. Многие выезжают в другие страны, пересекают границу. Поэтому этот праздник всенародный.

Поздравляли обладателей «зеленых беретов», конечно, не только на «Линии Сталина». Специальную праздничную программу традиционно подготовили во всех приграничных городах.

Ведь, как известно, бывших пограничников не бывает.