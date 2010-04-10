На лесную прогулку - с лопатой, граблями и топором

Утром жители многих белорусских городов дали старт республиканской акции «Неделя леса-2010». Причём на этот раз принимали участие исключительно по собственному желанию. Результаты первого дня показали: добровольный субботник намного лучше и продуктивнее традиционного.

Не словом, а делом призывают активисты всех сознательных горожан помочь лесу. Благоустроить площадку для отдыха, ликвидировать свалку или же просто убрать за собой мусор — это под силу каждому.

На добровольный субботник возле Минска уже в первый день вышли 250 человек. А по стране — не менее 6 тысяч. Николай Юшкевич, не отрываясь от дела, признаётся: в лесу работать порой куда приятнее, чем в кабинете. Вот потому и приходит сюда при первой же возможности: 10 лет подряд, каждый год.

Николай Юшкевич, заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Надо всё подгрести не только где-то на даче, дома, но и в лесу, чтобы видно было, что тут хозяин есть.

В первый день по расписанию — уборка придорожных территорий. В первую очередь нужно избавиться от непредвиденных свалок. А затем очистить участок от бесполезных культур, чтобы дать место для новой жизни полезным породам.

Павел Дементей, главный специалист отдела Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Через некоторое время здесь стоит ожидать подроста целевых пород — сосны и ели. Также это хорошо в противопожарных целях, обеспечивает хороший доступ при тушении лесного пожара.

В рабочем графике активистов на ближайшие дни — благоустройство мест отдыха и, конечно, посадка саженцев. Благо, желающих внести вклад в доброе дело хоть отбавляй. За неделю в Беларуси планируют высадить 30 миллионов деревьев. Это 5 тысяч новых гектаров леса.

Ружена Новицкая, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

По предварительной регистрации участников акции «Неделя леса» по всей республике зарегистрировалось уже около 25 тысяч человек. Это серьёная армия добровольных наших помощников.

Объединив высокие стремления, за неделю участники акции «Неделя леса» благоустроят около ста памятников Великой Отечественной войны и разобьют 70 новых дендропарков. Свою лепту может внести любой желающий.