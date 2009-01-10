На ледовых катках – пик сезона

С приходом настоящей зимы у начинающих фигуристов и хоккеистов открылось второе дыхание.

Для них в столице уже залили более ста ледовых и 16 хоккейных площадок, а на днях «заледенеют» еще двадцать шесть. А мастер-класс минчанам дают профессиональные тренера по фигурному катанию и хоккею.

Когда – то он рассекал воздух – 30 лет летного стажа, сегодня рассекает лед. От острых лезвий, считает Михаил Макарович, и ощущения куда острее.

А Мария Крушанова точно знает, что она делала прошлой зимой. И позапрошлой, и два года назад тоже. Играть с внуком в хоккей – занятие не из легких. Вот и не получилось сделать фигурное катание своим коньком.

На городских катках пробуют лед на прочность в основном новички. Зато освоить азы им помогут фигурных и хоккейных дел мастера. Начинающим Плющенко и Буре на четырех центральных катках по выходным дням на помощь спешат профессионалы.

Они объяснят и как стоять и как скорость развивать и другие ценные советы по «скользкому вопросу» дадут. Но вот, новый поворот – и это когда тройной тулуп почти в кармане.

Из теплого дома прямиком в ледниковый период. 110 катков и 16 хоккейных коробок залили прямо под окнами. Эта площадка в Зеленом Луге – не последняя. На днях заледенеют еще 26. Время катания - не ограничено, а родители не волнуются.

В том, что ледовые площадки востребованы убедились еще до Нового года – вот эту, например, толко в выходные посещали около 4 000 человек. Ведь коньки может осилить каждый. Надо только набраться смелости и сделать первый шаг.

