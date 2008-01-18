На Крещение морозов не ожидается

Ночью пройдут небольшие осадки, а днем во многих районах дождь и мокрый снег. Температура воздуха повысится до +5 градусов, в Брестской и Гродненской областях будет + 7.Последние годы в Беларуси на Крещение наблюдаются слабоположительные температуры. Но так тепло, как сейчас, бывает раз в 6-7 лет. Один раз в 4 года среднесуточная температура опускается ниже -10. Настоящие крепкие морозы в 20 градусов бывают на Крещение только один раз в 25-30 лет. Например, самая холодная ночь на 19 января в белорусской столице была в 1968 году, когда температура воздуха понизилась до - 26 градусов. Самым теплым день 19 января был в 2007-м, когда температура воздуха в Минске достигла + 8 градусов.