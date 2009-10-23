На Красной площади в Москве совершена попытка самосожжения

Мужчина, имя которого не сообщается, попытался сжечь себя на Красной площади в Москве.

Инцидент произошел вечером 22 октября. Придя на площадь, мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, однако находившимся рядом милиционерам удалось быстро сбить пламя. Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего его доставили в ОВД «Китай-город», передает БЕЛТА.

Милиционеры пытаются установить личность несостоявшегося самоубийцы, а также решают вопрос о привлечении его к ответственности. Мотивы его действий пока неизвестны; в частности, не сообщается, была ли попытка самосожжения акцией протеста, и если да, то против чего она была направлена.