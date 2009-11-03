На Королевскую почту Великобритании подают в суд

Профсоюз работников почты Великобритании подает в Верховный суд на Королевскую почту и намерен добиться судебного решения о запрете использования 30 тыс. временных почтальонов в качестве штрейкбрехеров.

В то же время руководство почты заявляет, что использует временных рабочих в соответствии с трудовым законодательством.

3 ноября пройдут переговоры между сторонами о завершении забастовок. Однако забастовщики не очень-то верят в благоприятный исход встречи, поэтому очередную акцию профсоюз запланировал провести 6 ноября, сообщает БЕЛТА.

Трудовой спор между сторонами касается заработной платы и планов по модернизации Королевской почты Великобритании. В последние годы руководство почты уволило 63 тыс. рядовых сотрудников и заявило о необходимости новых сокращений. Профсоюз согласен с необходимостью увольнений, но оспаривает их размеры. Также его представители заявляют об увеличении зарплаты в будущем и изменении условий труда. Почтальоны уже провели ряд забастовок, в одной из которых приняли участие 121 тыс. человек.

Представители Королевской почты Великобритании заявили, что из-за стачек число доставляемых ежедневно писем с 27 октября по 2 ноября упало в два раза - с 50 млн. до 25 млн. По данным лондонской Торгово-промышленной палаты, не прекращающийся с начала лета трудовой спор почтовиков нанес столичным компаниям ущерб в 500 млн. фунтов.