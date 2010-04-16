На конкурсе «Телевершина» сегодня будут названы лучшие ведущие, репортеры и проекты

На участие в шестом конкурсе поступило 245 заявок от 50 телекомпаний.

Номинаций в этот раз 21. Есть и новая — лучший телевизионный продюсер. Но количество статуэток жюри решило сохранить в тайне до момента вручения. К слову, в этом году среди судей и белорусские, и российские профессионалы.

Нынешняя «Телевершина» станет самой яркой за всю историю национального телевизионного конкурса. Специально для шоу, организатор которого телеканал СТВ, впервые изготовили трехслойные декорации со светодиодными сетками и бесшовными экранами. Помимо награждения в программе — яркие музыкальные выступления. Среди них — премьера концертного номера участников «Евровидения-2010» — группы «Три плюс два».

И ещё одно новшество – в этом году «Телевершина» открыта для всех желающих. Билеты можно приобрести в кассах Дворца Республики. Для тех, кто не сможет попасть на церемонию, наш канал покажет телеверсию конкурса в это воскресенье в 20.40.