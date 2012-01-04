На каждый высотный дом в Минске планируют ввести энергетический сертификат

Новости Беларуси, Минск. В документе отразят основные теплотехнические характеристики здания.

Такой паспорт разместят на видимом месте многоэтажки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С его помощью и жильцы, и обслуживающие организации смогут узнать, сколько тепла расходует дом и во что обойдется его обогрев.

Сергей Драпей, начальник технического отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Когда мы покупаем холодильник, чайник и так далее, мы видим указания по классу энергоэффективности для данного электроприбора. То же самое предлагается ввести и для зданий. Что будет отражать, сколько требуется человеку не только для того, чтобы приобрести жильё, но чтобы он видел, сколько он в дальнейшем будет платить за обогрев данного жилого помещения.