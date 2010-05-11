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На каждой четвертой минской стройке отмечены нарушения

11 мая 2010 11:42
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Сегодня этот вопрос обсуждали в Мингорисполкоме. На многих стройках вовремя не вывозится мусор, неправильно хранятся строительные материалы, а рабочие ходят без специальной формы и касок.

Такую ситуацию руководство города считает недопустимой. На стройках с неудовлетворительным санитарным состоянием поручено приостановить  работы. На генеральную  уборку – ровно неделя. В противном случае, штраф и лишение лицензии.

Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска:
Было привлечено к административной ответственности 34 должностных лица, приостановлена эксплуатация 4-ех площадок. За систематические нарушения направлена информация в Министерстве архитектуры и строительства о приостановлении действия лицензии.

# общество

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