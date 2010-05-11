На каждой четвертой минской стройке отмечены нарушения

Сегодня этот вопрос обсуждали в Мингорисполкоме. На многих стройках вовремя не вывозится мусор, неправильно хранятся строительные материалы, а рабочие ходят без специальной формы и касок.

Такую ситуацию руководство города считает недопустимой. На стройках с неудовлетворительным санитарным состоянием поручено приостановить работы. На генеральную уборку – ровно неделя. В противном случае, штраф и лишение лицензии.

Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска:

Было привлечено к административной ответственности 34 должностных лица, приостановлена эксплуатация 4-ех площадок. За систематические нарушения направлена информация в Министерстве архитектуры и строительства о приостановлении действия лицензии.