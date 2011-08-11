На каждого минского безработного приходится шесть вакансий

Количество вакансий в Минске в шесть раз превышает численность безработных, сообщает БелТА.

Исходя из заявок нанимателей, на 1 августа 2011 года в Минске было 18,8 тысяч свободных рабочих мест, а на учете по безработице состояло менее 3,2 тысячи человек.

В других регионах Беларуси количество вакансий также превышает численность безработных. Однако не так значительно, как это наблюдается в Минске. В Гомельской области, например, вакансий больше, чем безработных лишь на 50.

В целом же, в республике на одного безработного условно приходится около двух вакансий. Следует отметить, что год назад на одного претендента было 1,5 свободных места.