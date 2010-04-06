На казахстанском заводе в угле обнаружили боевые снаряды

В Казахстане на металлургическом комбинате компании «АрселорМиттал Темиртау» найдены десятки боевых снарядов.

Первый из снарядов рабочие заметили на конвейерной ленте. Позднее в течение суток боеприпасы находили как на ленте, так и в вагонах с углем.

В связи с чрезвычайной ситуацией работа предприятия была приостановлена, рабочих эвакуировали. Всего были найдены около 90 снарядов различных размеров. Теперь их происхождение устанавливают представители МВД и Комитета национальной безопасности Казахстана.

По предварительным данным, боеприпасы попали на комбинат в вагонах с углем, прибывших с шахты Тентекская (Карагандинская область).

Боеприпасы были в очень плохом состоянии и могли взорваться в любую минуту. Все они вывезены на полигон для уничтожения. Работа комбината возобновлена.

В «АрселорМиттал Темиртау», комментируя попадание снарядов на комбинат, не исключили, что речь идет о «преднамеренных действиях против компании», сообщает Lenta.ru.