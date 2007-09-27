На календаре - всемирный день туризма

Свой профессиональный праздник отмечают 27 сентября работники сферы туристического бизнеса Беларуси. Всемирный день туризма учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году, членом которой Беларусь является с 2005 года. На сегодняшний день туризм - одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей. Огромное внимание уделяется развитию инфраструктуры: сегодня в Республике строятся и реконструируются 259 туристических объектов, планируется возвести 37 новых гостиниц и 14 туристических комплексов. Большое значение для Беларуси имеет развитие агротуризма. Отдыхающих готовы принять 150 сельских усадеб и три агротехнических комплекса.