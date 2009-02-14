Прямой эфир

На календаре - День Святого Валентина, праздник всех влюблённых

14 февраля 2009 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Историю его возникновения связывают с красивыми легендами, где правда переплетена с вымыслом. Их герой - молодой священник Валентин, который, по одной версии, мирил поссорившихся, помогал им писать письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам. В другой истории христианский проповедник Валентин на глазах у всех исцелил от слепоты дочь тюремщика, которую любил. Позднее римско-католическая церковь причислила Валентина к лику святых, а влюблённые выбрали его своим покровителем. 14-го февраля - день его казни - стал Днём Святого Валентина, днём всех влюбленных.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 февраля 2009 18:57

В Витебском зоопарке прооперировали льва

13 февраля 2009 18:30

«Минская лыжня» - 2009 откроется 14 февраля

13 февраля 2009 18:00

Белорусские и польские пограничники задержали молдавских нелегалов