На календаре - День Святого Валентина, праздник всех влюблённых

Историю его возникновения связывают с красивыми легендами, где правда переплетена с вымыслом. Их герой - молодой священник Валентин, который, по одной версии, мирил поссорившихся, помогал им писать письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам. В другой истории христианский проповедник Валентин на глазах у всех исцелил от слепоты дочь тюремщика, которую любил. Позднее римско-католическая церковь причислила Валентина к лику святых, а влюблённые выбрали его своим покровителем. 14-го февраля - день его казни - стал Днём Святого Валентина, днём всех влюбленных.