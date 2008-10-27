На инвестиционном форуме в Лондоне минские градостроители представят несколько маштабных строительных проектов

В Лондон поедет не только "Минск-Сити". Белорусские архитекторы хотят рассказать западному миру и о других проектах ,которые в ближайшие пять лет обретут реальные очертания.



Стройка века — так называют "Минск- сити" столичные градостроители. Масштаб внушителен — на 300 гектарах разместятся деловой центр , торгово-развлекательный комплекс и большой жилой квартал. Правда, не менее внушительна и стоимость проекта — более пяти миллиардов долларов. Деньги ищут на западе, причем, успешно. Уже есть претенденты.



Сейчас в белорусской столице реализуется более ста масштабных инвестиционных проектов в области строительства. Среди них — Национальный форум — здесь будут проводить крупные государственные мероприятия, а также комплексы общественного питания, гостиницы. Уникальный объект появится и на въезде в город на московском направлении.



Через пару лет у Национальной библиотеки появится "Восточный маяк". Покорителям морей от него проку не будет — от Минска до большой воды тысячи километров. Градостроители делают ставку на другое — современные здание этого уникального комплекса станут еще одной визитной карточкой белорусской столицы. Возводить его будут на зарубежные деньги. Компания-инвестор уже определена.



Первостепенными объектами для столичных градостроителей остаются Парк высоких технологий, штаб-квартира Национального олимпийского комитета и аквапарк на проспекте Победителей. Все они включены в Генеральный план Минска до 2030 года, который сейчас корректируется. На их реализацию понадобится около десяти миллиардов рублей. И разработчики предполагают, что интерес у западных инвесторов к этим проектам будет.