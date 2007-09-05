На Гродненщине сельские магазины ожидает суровая зима

Каждый второй сельский магазин Принеманья к зиме не готов. В Гродненском районе к подготовительным работам даже не приступали.

В Гродненской области активно ведётся подготовка предприятий к зимнему периоду. Проверяются системы отопления и энергоснабжения, осуществляются профилактические мероприятия. Однако, не смотря на принимаемые меры, не все объекты в

срок получат паспорта готовности. Особое беспокойство у специалистов вызывают сельские торговые точки.

Для жителей небольшой деревушки Колбасино, что в Гродненском

районе, магазин - это единственное место, где можно не только приобрести продукты, но и обсудить последние деревенские новости и пообщаться с односельчанами. Однако, своеобразный центр сельской жизни, сокрушаются местные жители, и в этом году останется только сезонным. Уже несколько лет подряд зимой находиться в магазине больше 5 минут довольно сложно. Температура в помещении не на много выше окружающей среды.

С аналогичной проблемой в Гродненском районе сталкиваются почти все деревни, где есть сельские магазины. Райпотребсоюз, который обязан следить за подготовкой помещений к зиме, уже несколько лет уклоняется от своих обязанностей, ссылаясь на нехватку средств. Даже рейдовые проверки и вынесенное предписание сотрудниками Энергонадзора, не в состоянии сдвинуть дело с мёртвой точки. Этот год не исключение. До установленного срока сдачи объектов меньше месяца, а работы в торговых точках даже не начинались.

Это только некоторые нарушения, выявленные в ходе очередного

рейда. В целом же ситуация ещё хуже. Если везде по республике предприятия стремятся экономить тепло, в сельских магазинах Гродненского района всё наоборот. Из 55 объектов, относящихся к райпо, к зиме не подготовлен ни один. Размер таких взысканий достаточно внушительный от 100, до 500 базовых величин. Не лучше ли, удивляются инспекторы, уже сегодня направить эти средства на подготовку сельских магазинов к зиме.

