На границе трех стран собралась молодежь из Беларуси, России и Латвии

В этом году Международный лагерь собрал более 600-ти сот молодых инициативных людей. Впервые его посетила делегация из Польши. Бе-La-Русь – три заглавных слога трех стран-участниц. Курган Дружбы на стыке Беларуси, России и Латвии один раз в год уже на протяжении 17 лет превращается в настоящее поле битвы. Правда, все баталии происходят на спортивных площадках.



Спортивные мероприятия, патриотические конкурсы, туристические состязания – всего в программе лагеря их около 30. Но для тех, кто в этих дисциплинах не силен организаторы Бе-La-Руси разработали специальное творческое состязание – фотокросс. Сюда дорога тем, у кого неординарное видение и зоркий взгляд. Высокие оценки здесь заменяют интересные сюжеты и необычные ракурсы.



В этом году географические границы международного молодежного лагеря "Беларусь" расширились. К латышам, россиянам и белорусам примкнули студенты из Польши. Завтра вместе со всеми они примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам освободителям на кургане Дружбы.



В следующем году страной-организатором выступит Латвия. Наши северные соседи обещают придать слету свой колорит.