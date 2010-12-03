На границе с Литвой открылся обновленный пункт пропуска «Бенякони»

На время реконструкции движение транспорта не ограничивали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это обеспечило максимальную пропускную способность на границе Таможенного союза и транзитные возможности страны.
Всего только в этом году фактически заново отстроены сразу девять белорусских пунктов пропуска.
Иван Неверкевич, начальник Ошмянской таможни:
До 2015 года предусмотрена реконструкция еще семи пунктов пропуска.
Йонас Мишкинис, заместитель генерального директора таможенного департамента при министерстве финансов Литовской Республики:
Беларусь становится стратегическим партнером Литвы. И весь поток как транзитного груза, так и оборот между нашими странами возрастает.