На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев

Действия европейских властей убивают. Еще об одном факте рассказали белорусские пограничники. На границе с ЕС погибли трое иностранцев, еще двое обнаружены избитыми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло на белорусско-польском направлении в Пружанском районе. Там пограничным нарядом были обнаружены двое мужчин. Прибывшая бригада скорой помощи доставила их в больницу. У иностранцев диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны. Беженцы оказались гражданами Афганистана.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Со слов граждан Афганистана, польские силовики их жестоко избили, а затем вытеснили на белорусскую сторону. Кроме того, только за неделю на границе с Евросоюзом зафиксирована гибель трех беженцев. 3 мая обнаружены тела двух иностранцев на границе с Латвией, а 5-го еще одного – на границе с Польшей.