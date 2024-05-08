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На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев

08 мая 2024 10:44
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Действия европейских властей убивают. Еще об одном факте рассказали белорусские пограничники. На границе с ЕС погибли трое иностранцев, еще двое обнаружены избитыми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев-1

Это произошло на белорусско-польском направлении в Пружанском районе. Там пограничным нарядом были обнаружены двое мужчин. Прибывшая бригада скорой помощи доставила их в больницу. У иностранцев диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны. Беженцы оказались гражданами Афганистана.

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Со слов граждан Афганистана, польские силовики их жестоко избили, а затем вытеснили на белорусскую сторону. Кроме того, только за неделю на границе с Евросоюзом зафиксирована гибель трех беженцев. 3 мая обнаружены тела двух иностранцев на границе с Латвией, а 5-го еще одного – на границе с Польшей.

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев-7

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев-9

Подобные нарушения прав человека, игнорирование норм морали со стороны европейских государств продолжают забирать жизни беженцев. На границе с сопредельными странами Евросоюза, начиная с 2021 года, погибли более 50 иностранцев.

# Государственная граница Беларуси # общество

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