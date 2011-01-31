На границе Беларуси и Литвы многокилометровые пробки

На белорусско-литовской границе увеличились очереди грузового транспорта. Дело в том, что Россия и Польша не смогли договориться между собой о выдаче разрешений на международные авто-перевозки. В результате грузовые потоки переместились с белорусско-польской на белорусско-литовскую границу.

С Евгением мы подъехали к границе практически в одно время. Только если наша съемочная группа покинет Каменный лог еще до наступления сумерек, чтобы успеть в эфир, сколько простоит здесь его фура, шофер со стажем боится загадывать. За рулем водитель-дальнобойщик из Калининграда уже 25 лет. 8 из них — перевозками товаров соединяет столицу России с российским эксклавом. Таких очередей на стыке белорусской и литовской границ еще не видел.

Андрей Чумак, дальнобойщик (Калининград):

Раньше мы ходили 4 дня до Москвы, а теперь — 8-9. Они будут между собой грызться, а страдаем же мы!

Причиной такого транспортного коллапса стали разногласия между Москвой и Варшавой. Проблема возникла, когда польская сторона потребовала увеличить на 2011 год количество специальных разрешений на доставку грузов. Учитывая тот факт, что в двусторонних перевозках польские компании итак доминируют вдвое, идти на компромисс Россия отказалась. По мнению экспертов, польские власти пытаются вытеснить российских перевозчиков с некоторых транспортных направлений. Например, при доставке грузов из Европы в Россию или из России в Европу. Теперь транспортные компании ищут маршруты в обход Польши.

Павел Гулик, дальнобойщик (Россия):

Польша не дает дозвола, приходится ограничиваться только Литвой. Никакой работы. Просто простаиваем в колейках.

Виктор Светлов, дальнобойщик (Россия):

Конечно, плохо. С соседями надо жить дружно. Нельзя так делать полякам. Они тоже наши люди.

Самое сложное положение — у калининградских предпринимателей. Из российского эксклава доставить груз в страны Европы теперь можно только паромом. Что удорожает такую поездку на 50, а то и 100%. Поэтому многие переориентировались на литовское направление.

Виктор Ульев, дальнобойщик (Калининград):

Колейка была со стороны Литвы на Белоруссию 15 км. Мы простояли трое суток. Если бы я за это время мог дойти с москвы на калининград, загрузиться и снова уйти. А я стою здесь в очередях.

Александр Резкий, дальнобойщик:

Я считаю, что это вообще не побратски. Поляки сами дальше Москвы не ездят, а мы — по всей России. Я слышал, они дают 4 российских дозвола, а нам только 1. Это не правильно.

Пробки на пунктах пропуска между Литвой и Беларусью сегодня исчисляются километрами. Чтобы решить такую проблему, две страны уже предпринимают меры.

В первую очередь, автомобильную очередь стараются рассредоточить по другим пунктам пропуска. Во-вторых, время оформления грузовиков значительно сократили.

Александр Колобов, начальник пресс-службы сморгонской пограничной группы:

В такой ситуации оформление занимает 2-3 минуты на один автомобиль. Со стороны Литвы очередь составляет около 15 км. Если брать, что в 1 км около 40 машин, то это около 600 машин. Что касается очереди с нашей стороны, то у нас 100 машин, которые будут пересечены в течение 2-3 часов.

Андрей Планин, заместитель начальника Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Очереди есть, но они сокращаются. Пропускается транспортных средств в 1,5 раза больше, чем пропускная способность пункта. А так надеемся, конечно, что Польша с Россией урегулируют свой вопрос и нормальное движение транспорта восстановится.

Чтобы избежать трудностей на границе, таможенники и пограничники рекомендуют маршрут выбирать заблаговременно. Впрочем, сделать это можно даже в пути, если под рукой есть ноутбук или мобильный телефон. На сайте пограничного комитета информация обновляется постоянно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».