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На границе Беларуси более 5 тысяч грузовиков ожидают выезда в ЕС

14 февраля 2022 12:18
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Сложной остается обстановка в погранпереходах. Более пяти тысяч грузовиков ожидают выезда в страны ЕС. Наиболее загруженное – литовское направление. В общей сложности в пяти пунктах пропуска скопилось свыше трех тысяч фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На границе Беларуси более 5 тысяч грузовиков ожидают выезда в ЕС-1

Существенные задержки в оформлении транспорта связаны в том числе с обновлением таможенных баз. Пока все в ручном режиме. За выходные Литва приняла около 60 процентов грузовиков от нормы. Ожидается, что к нормальному режиму работы контрольные службы вернутся завтра. Проблематично выехать и в другие сопредельные государства ЕС. Польша также не выполняет договоренности по пропуску транспорта. На эту минуту в двух пунктах пропуска в ожидании более тысячи фур. Примерно столько же на латвийском направлении.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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