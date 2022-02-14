На границе Беларуси более 5 тысяч грузовиков ожидают выезда в ЕС

Сложной остается обстановка в погранпереходах. Более пяти тысяч грузовиков ожидают выезда в страны ЕС. Наиболее загруженное – литовское направление. В общей сложности в пяти пунктах пропуска скопилось свыше трех тысяч фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенные задержки в оформлении транспорта связаны в том числе с обновлением таможенных баз. Пока все в ручном режиме. За выходные Литва приняла около 60 процентов грузовиков от нормы. Ожидается, что к нормальному режиму работы контрольные службы вернутся завтра. Проблематично выехать и в другие сопредельные государства ЕС. Польша также не выполняет договоренности по пропуску транспорта. На эту минуту в двух пунктах пропуска в ожидании более тысячи фур. Примерно столько же на латвийском направлении.