На Гожском полигоне военнослужащие 6-й механизированной бригады оттачивают навыки обороны

Отрабатывают оборонительные действия и борются с беспилотниками. Под Гродно на Гожском полигоне учения проходит 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада. За основу взят опыт современных вооруженных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный состав оттачивает навыки стрельбы из бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Задача мотострелков – вести оборону, штурмовать окопы и здания, противодействовать БПЛА, поскольку именно дроны сегодня играют важную роль в боевых действиях. Отдельно военнослужащие демонстрируют стрельбу из различных видов оружия – от автомата до пулемета. Полевые занятия помогают отработать четкую систему ведения обороны. Это своего рода внутренний экзамен для механизированной бригады, особенно для новобранцев.

Максим Северин, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады: Отрабатывался момент попадания мотострелкового отделения в засаду и нанесение огневого поражения противнику, противодействие ему. Также уделялось внимание противодействию удару дронов. При обнаружении беспилотного летательного аппарата командир отделения принимал решение по рассредоточению личного состава, в дальнейшем по команде своего начальника принимал решение о его уничтожении точечным огнем отделения из имеющегося у него стрелкового оружия.

Максим Авдеев, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Отработали неплохо, но ребятам стоит еще поучиться, не все свои ошибки видят сразу, то есть стоит присматриваться получше, и вникать в это больше и чаще.

Проверка навыков ведения боя ожидает и танкистов. Контрольные занятия с ними запланированы на начало весны.