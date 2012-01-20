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На государственную адресную соцпомощь в Беларуси дополнительно направят 125 млрд рублей

20 января 2012 13:41
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В систему помощи с 1 апреля включат питание детей первых двух лет жизни. В случае рождения двойни и более – обеспечивать продуктами малышей будут без учета уровня дохода семьи.  

Единовременное социальное пособие увеличено с пяти до 10 бюджетов прожиточного минимума. Сейчас этот норматив почти 575 тысяч.

Ежемесячное социальное пособие определенные категории граждан будут получать не шесть месяцев, как ранее, а весь год.  Вводится и новый вид социального пособия для инвалидов первой и детей с 4-й группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Вводится новый вид государственной поддержки – пособие на возмещение расходов на приобретение подгузников инвалидам первой группы и семьям, у которых есть дети-инвалиды в возрасте до 18 лет с четвертой степенью утраты здоровья. Вводится пособие для женщин, которым удалена молочная железа после онкологических операций.
На реализацию указа дополнительно потребуется около 125 миллиардов рублей. Эти деньги уже заложены в бюджет 2012 года.

# Экономика # общество # Белоруссия

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