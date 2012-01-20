На государственную адресную соцпомощь в Беларуси дополнительно направят 125 млрд рублей

В систему помощи с 1 апреля включат питание детей первых двух лет жизни. В случае рождения двойни и более – обеспечивать продуктами малышей будут без учета уровня дохода семьи.



Единовременное социальное пособие увеличено с пяти до 10 бюджетов прожиточного минимума. Сейчас этот норматив почти 575 тысяч.



Ежемесячное социальное пособие определенные категории граждан будут получать не шесть месяцев, как ранее, а весь год. Вводится и новый вид социального пособия для инвалидов первой и детей с 4-й группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Вводится новый вид государственной поддержки – пособие на возмещение расходов на приобретение подгузников инвалидам первой группы и семьям, у которых есть дети-инвалиды в возрасте до 18 лет с четвертой степенью утраты здоровья. Вводится пособие для женщин, которым удалена молочная железа после онкологических операций.

На реализацию указа дополнительно потребуется около 125 миллиардов рублей. Эти деньги уже заложены в бюджет 2012 года.