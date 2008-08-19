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На горячую линию службы занятости сегодня поступило около 20 звонков

19 августа 2008 17:19
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Специалисты столичной биржи труда провели телефонные консультации. Это еще раз подтверждает, уровень безработицы в Минске самый низкий по стране. Тем, кто в поиске, биржа предлагает рабочее место и курсы профобучения.

Курсы – беспроигрышный вариант для людей среднего возраста. Компьютер и иностранный язык для них – барьер в карьерной гонке. Недостаток знаний на курсах можно восполнить за два месяца.

Группы курсантов вряд ли останутся без работы, заверяют в центре занятости. Перечень предлагаемых курсов зависит от ситуации на рынке труда. Топовые специальности сегодня – администратор, строитель, продавец. А вот трудовой мир экономики, права и психологии уже который год перенасыщен специалистами.
# общество

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