На горячую линию службы занятости сегодня поступило около 20 звонков

Специалисты столичной биржи труда провели телефонные консультации. Это еще раз подтверждает, уровень безработицы в Минске самый низкий по стране. Тем, кто в поиске, биржа предлагает рабочее место и курсы профобучения.



Курсы – беспроигрышный вариант для людей среднего возраста. Компьютер и иностранный язык для них – барьер в карьерной гонке. Недостаток знаний на курсах можно восполнить за два месяца.



Группы курсантов вряд ли останутся без работы, заверяют в центре занятости. Перечень предлагаемых курсов зависит от ситуации на рынке труда. Топовые специальности сегодня – администратор, строитель, продавец. А вот трудовой мир экономики, права и психологии уже который год перенасыщен специалистами.