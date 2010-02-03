На городской лыжероллерной трассе пройдет спортивный праздник

В самых ближайших планах города – большой спортивный праздник «Минская лыжня 2010». В эту субботу она соберет тысячи любителей здорового образа жизни.

На лыжи ради удовольствия. В субботу будет дан старт «Минской лыжне 2010». 6 февраля в 10-00 первыми совершат лыжный забег ученики всех школ столицы. Примут эстафету учащиеся ПТУ и студенты. Мастер-класс молодёжи — от мэтров большого спорта. Боевой дух поддержат и ветераны войны. Ускользнуть от холодной погоды смогут все желающие!

Два с половиной километра — дистанция без поблажек и скидок, чемпионов определят профессионалы. 40 стартов каждые 15 минут и судейская команда по всему периметру. Обещают уследить за каждым.

Первым дойти до финиша — здесь на пьедестал взойдут самые быстрые. Кубки, дипломы, медали уже подготовлены.

Геннадий Дубовик, начальник отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Праздник обещает быть массовым, праздник обещает быть по-спортивному задорным, праздник обещает быть весёлым!

У хорошего начала будет продолжение. 20 февраля в Раубичах — «Белорусская лыжня». Семейные команды и чиновники встанут на лыжи. Забеги среди команд Минска и Минской области — новшество нынешних состязаний. Участие в них примут сильнейшие лыжники. Для участников и болельщиков будут работать пункты проката и общественного питания.

Поддержать спортивный задор обещали звёзды нашей эстрады. Так что, спортивный уик-энд можно вносить в свои ежедневники.