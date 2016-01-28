На Гомельщине зоозащитники бьют тревогу: буренок мучают, заставляя ночевать в морозы под открытым небом

Новости Беларуси. На Гомельщине защитники прав животных бьют тревогу. По мнению анонимных доброжелателей, в Калинковичском районе буренок мучают, заставляя ночевать в морозы под открытым небом. Пространное письмо с фотографиями «замерзающих» животных появилось в Интернете. А вслед за сообщением и множество злобных сочувствующих комментариев, мол, как так можно обращаться с животными?

Сергей Трошко с удивлением обнаружил фото своих Пеструх и Белок в социальных сетях. От их имени на «скотские условия жизни» жаловались анонимные защитники животных.

Сергей Трошко, директор сельхозпредприятия «Дудичи-Агро»:

Если посмотреть, то и морозы. Телочки упитанные, привесы здесь ниже 750 граммов нет на этой ферме.

Буренки в «Дудичах» действительно ночуют под звездами вот уже второй год. На эксперимент пошли основательно, изучив опыт европейцев и американцев. Оказывается, жизнь на свежем воздухе для коров не только естественна, но даже позволяет поправить здоровье.

Александр Добриян, СТВ:

Язык не поворачивается назвать этих буренок страдающими. Судя по их аппетиту, свежий воздух и живописные идут им только на пользу.

Как бы удивились зоозащитники, если бы узнали, что телята спустя три часа после рождения отправляются в самостоятельное жилище. И никакого отопления.

Оксана Гаврилович, главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Дудичи-Агро»:

Со стороны, конечно, кажется, что это жестоко. Но в самом деле животное попадает в естественные условия. Вы где-нибудь видели, чтобы, например, зубр или кабан во время холода пришел и спрятался в сарай?

Современная ветеринарная наука в этом вопросе идет вразрез с представлениями, распространенными населения. Например, не одно поколение белорусских хозяев прятали телят от мороза под печкой.

В хозяйстве же оперируют более материальным понятиями, чем «жалость». Все факты в бухгалтерской отчетности. Болезней у коров с выгула меньше, а телята крепче и растут быстрее. Отказываться от загонного содержания здесь точно не собираются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.