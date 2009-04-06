На Гомельщине запрещена продажа пива в ночное время

Таково решение местных властей. В частности, торговать пивом и слабоалкогольными напитками не будут с 11 вечера до 8 утра во всех торговых точках, кроме общественного питания. Полностью запрещена продажа этих напитков в мелко-розничной торговле. Исключение - для павильонов с торговым залом, авто-магазинов, летних и мини-кафе. Продавать пиво и слабоалкогольные напитки не будут также за 2 часа до начала и во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в радиусе пол-километра.