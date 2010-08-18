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На Гомельщине сохраняется пожароопасная ситуация

18 августа 2010 11:48
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Понижение температур в целом по Беларуси пока не внушает особого оптимизма пожарным Гомельщины. Сухая и жаркая погода в регионе сохраняется, что значительно осложняет пожароопасную ситуацию. Только за минувшие сутки выявлено 18 лесных и травяных пожаров. Высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций сохраняются из-за отсутствия в области дождей. Только за минувшие сутки очаги горения зарегистрированы в 12 районах. Все они оперативно ликвидированы.
# общество

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