На Гомельщине сложилась пожароопасная ситуация

Напряженная ситуация вызвана длительным отсутствием дождей. Особенно тревожная ситуация - на сосновых участках. Максимальный класс опасности уже присвоили лесам Октябрьского района. Тем не менее, ситуация в регионе полностью контролируется. Количество вспышек лесных пожаров значительно уступает статистике прошлого года.

В то же время жара и отсутствие влаги заметно осложнили обстановку. Для предупреждения возникновения пожаров лесные предприятия переведены на круглосуточный режим работы. Ежедневно территорию контролируют с воздуха.