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На Гомельщине сложилась пожароопасная ситуация

28 августа 2007 14:17
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Напряженная ситуация вызвана длительным отсутствием дождей. Особенно тревожная ситуация - на сосновых участках. Максимальный класс опасности уже присвоили лесам Октябрьского района. Тем не менее, ситуация в регионе полностью контролируется. Количество вспышек лесных пожаров значительно уступает статистике прошлого года.
В то же время жара и отсутствие влаги заметно осложнили обстановку. Для предупреждения возникновения пожаров лесные предприятия переведены на круглосуточный режим работы. Ежедневно территорию контролируют с воздуха.
# общество

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