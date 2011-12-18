На Гомельщине раскрыто преступление 28-летней давности

Новости Беларуси, Гомельская область. В 1983 году в Петриковском районе был убит мужчина. Труп обнаружили в реке Старая Птичь. Тогда следствие зашло в тупик.

Сейчас правоохранители решили ещё раз поднять дело и опросить свидетелей. И спустя почти три десятилетия сосед убитого решил рассказать новые подробности и вывел следствие на убийцу. Однако, как выяснилось, сам преступник погиб через год после совершения преступления, и сейчас предъявлять обвинение некому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Якимец, следователь-криминалист прокуратуры Гомельской области:

Преступление было совершено зимой, а труп был найден в мае 1983 года. Удалось найти этих свидетелей, подробно допросить, провести иные следственные мероприятия. В результате чего преступление можно считать раскрытым.