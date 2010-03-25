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На Гомельщине перспективные студенты предлагают альтернативное решение важных общественных и экономических вопросов

25 марта 2010 08:05
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Сейчас многое зависит от активности, умения общаться с избирателями и убеждать. Ведь на местах будущим депутатам придется решать немало вопросов с населением.

И здесь на помощь может прийти молодежь. Так, на Гомельщине, перспективные студенты предлагают альтернативное решение важных общественных и экономических вопросов. К их словам чиновники обещают прислушаться.

Система своего рода «дублёров» уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, в соседних России и Украине, и в Минске. Так, студенческие идеи приняты в планы развития Минска.

Николая Звёздкин, председатель Гомельского областного студенческого совета:
Находясь в кресле управленца, не всегда увидишь из окна кабинета проблему. Нужно прислушиваться к молодым инициативным людям, которые видят мир вокруг. Их мысли могут быть более эффективными, чем решение бюрократа.

# общество

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