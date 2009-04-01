На Гомельщине найдено золото

Самородок весом в тридцать граммов покоился на дне небольшой реки – притока Сожа.

В одной из рек житель Гомеля нашёл золотой самородок весом в тридцать граммов. Этот крупнейший в истории Белорусской геологии образец сейчас проходит экспертизу.

Владимир почти потомственный золотодобытчик. Его дед в далёкие тридцатые искал драгоценный металл для молодой страны советов на Урале. Внук же реально нашёл его на родной Гомельщине. Как оказалось, глубоко капать не надо – всего полчаса на машине от областного центра.

Никаких специально оборудованных приисков: даже спец-оборудования нет – обычное сито да совок. Вложения в золотодобычу минимальные. А вот адреналина хоть отбавляй.

Таким способом золото мыли и тысячи лет назад. Конечно, белорусские болота - не Клондайк, но исторический факт: римляне, саксонцы и скифы добывали драгоценный металл на территории соседней Украины. Это совсем рядом.

Владимир моет золото: «Ну вот что-то есть. Немного, но всё-таки первый улов. Это золотой песок. Мелкий, конечно, на Урале в местах с таким уловом даже мучиться не стали бы. Но всё же это золото!»

Всего пару недель назад, Владимиру здесь повезло больше. На дне сита оказался крупный тридцатиграммовый самородок. Сейчас он проходит экспертизу. Сегодня же всего за час было добыто не много не мало полтора грамма золота. Верится с трудом. Кстати, золото в недрах белорусских - факт научный.

Так что намыть заветного металла на колечко любимой дело абсолютно реальное. Правда, с добычей придётся повременить. Хотя бы год. В 2009-ом первое апреля уже на исходе.

