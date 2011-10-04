На Гомельщине начался традиционный пресс-тур для российских журналистов

Почти 100 профессионалов из 38 регионов нашей восточной соседки в ближайшие дни ознакомятся с жизнью юго-восточного региона Беларуси.

Дружеские приветствия, традиционные хлеб-соль прямо на пероне. Многие из прибывших этим утром в Гомель уже знакомы с регионом. Именно на Гомельщине 7 лет назад прошёл первый в истории белорусский пресс-тур для российских региональных СМИ.

Час на организационные вопросы и в путь. Первая остановка — флагман белорусского сельхозмашиностроения, завод «Гомсельмаш». Сегодня на российском рынке машины этого бренда занимают одну из лидирующих позиций. Вот они первые впечатления, которые увезут в российские регионы участники пресс-тура.

Владимир Бизяев, комментатор «Радио «Россия»:

Вот мои ощущения. Я вижу, что это работает. И это работа для сотни, а может тысячи белорусских и российских предприятий. Здесь конкретная зарплата. Это реальная экономика!

Кстати, россияне на заводе уже как свои: за прошлый год Гомсельмаш посетило свыше тысячи человек. Отзывы репортёров сумели привлечь внимание и представителей бизнес-элиты российского региона. Уже заключен и работает не один деловой контракт.

Игорь Дубров, заместитель генерального директора ПО «Гомсельмаш»:

Появление российских гостей — не новость. Ежегодно к осени начинаются делегации, чуть ли не еженедельно. Интерес к технике растёт.

От промышленности к сельскому хозяйству, как одной из стратегических отраслей экономики страны. В этом году Беларусь только от аграрного экспорта планирует получить 4 миллиарда долларов. Как работает село, журналистам показали на примере совхоза-комбината «СОЖ».

Юрий Слуянов, генеральный директор ТРК «Молодая культура Сибири»:

Я вижу, как работает белорусский народ. Нам россиянам нужно поучиться: как из минимума ресурсов и возможностей получать такой максимальный результат. Для меня это всегда — какая-то загадка. Я объясняю это качеством народа и на качеством управления.

Завтра россиянам предстоит познакомиться с сегодняшним днём пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов, а в четверг побывать на Белорусском металлургическом заводе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».