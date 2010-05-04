На футбольном поле в Акапулько застрелили пятерых человек

В Мексике неизвестные застрелили пятерых мужчин, игравших в футбол на футбольном поле вблизи курортного города Акапулько.

Это произошло ранним утром 3 мая. Агентство отмечает, что мужчины играли в такое время, возможно, из-за того, что днем в этой местности слишком жарко для занятий спортом.

По данным полиции, убийцы подъехали к футбольному полю на трех автомобилях и открыли по игрокам огонь.

Полиции удалось установить личности двоих из погибших — ими оказались местные жители 25 и 34 лет. Идентифицировать остальных не удалось, поскольку родственники быстро забрали их тела с места происшествия.

О причинах, по которым было совершено убийство, ничего не известно. Известно, что в окрестностях Акапулько в последнее время регулярно происходят стычки между отдельными группировками из наркокартеля Белтран Лейба.

В результате войн между наркоторговцами в Мексике ежегодно гибнут тысячи людей. Количество жертв за последние три года достигло 23 тысяч человек, пишет Lenta.ru.