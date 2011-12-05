На ферме СПК «Городея» в Несвижском районе появился робот, который доит корову, массажирует и дезинфицирует, а молоко сортирует по качеству

Новости Беларуси, Несвижский район. Все процессы ухода за животными автоматизированы, а за их весом, ростом и питанием следит компьютер.

Еще 10 лет назад зоотехник со стажем и предположить не могла, что будет приходить на ферму в белом халате, а на рабочем месте будет стоять компьютер. Досье на каждую из 230 коров – одним кликом десятки параметров.

Оксана Бездольная, зоотехник-селекционер фермы СПК «Городея» Несвижского района:

Если мы возьмем коровку № 147: она дала 48,8 литров молока. Это очень хорошо, это животное может дать за 365 дней 10 тысяч литров и более молока.

О таких результатах можно было только мечтать, говорит заведующая фермой. Когда в их хозяйстве появились автоматические агрегаты, а потом и вовсе роботы, разница стала очевидна.

Людмила Лымарь, заведующая фермой СПК «Городея» Несвижского района:

У нас доилось 160 голов и мы сдавали отсюда 4 тонны молока. Там, на линейной дойке, те же 160 голов дали всего 3,3 тонны молока. Все познается в сравнении. Уже 700 килограмм от первотелок.

Ортопедические матрасы, сбалансированный рацион. Робот, оборудованный камерой с двумя лазерными прицелами, доит корову, массажирует и дезинфицирует, а молоко сортирует по качеству. Аппарат кормления выделяет пищи столько, сколько корова дала молока. Весь процесс ухода за животным выполняет машина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат сотрудников вдвое меньше, чем на обычной ферме. Всего пять человек вместо 11 обслуживают все стадо.

Роботы на ферме – как бытовая техника на кухне для хозяйки. В принципе, можно обходиться без них, но с ними намного эффективнее. Все плюсы модернизации животноводы уже подсчитали.

Татьяна Вихор, заместитель председателя СПК «Городея» Несвижского района:

Здесь молоко идет экстра-класса. Это живые деньги для хозяйства. За счет этих средств мы можем модернизировать наши фермы. Это прибыльно и рентабельно.

Такие сооружения в следующем году должны появиться в каждом хозяйстве страны. Эта ферма – образец того, как можно и нужно не просто работать, а и зарабатывать.