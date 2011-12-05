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  • На ферме СПК «Городея» в Несвижском районе появился робот, который доит корову, массажирует и дезинфицирует, а молоко сортирует по качеству

На ферме СПК «Городея» в Несвижском районе появился робот, который доит корову, массажирует и дезинфицирует, а молоко сортирует по качеству

05 декабря 2011 17:31
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Новости Беларуси, Несвижский район. Все процессы ухода за животными автоматизированы, а за их весом, ростом и питанием следит компьютер.

Еще 10 лет назад зоотехник со стажем и предположить не могла, что будет приходить на ферму в белом халате, а на рабочем месте будет стоять компьютер. Досье на каждую из 230 коров – одним кликом десятки параметров.

Оксана Бездольная, зоотехник-селекционер фермы СПК «Городея» Несвижского района:
Если мы возьмем коровку № 147: она дала 48,8 литров молока. Это очень хорошо, это животное может дать за 365 дней 10 тысяч литров и более молока.

Показатели надоев

Показатели надоев

О таких результатах можно было только мечтать, говорит заведующая фермой. Когда в их хозяйстве появились автоматические агрегаты, а потом и вовсе роботы, разница стала очевидна.

Автоматическая система ухода за коровами

Автоматическая система ухода за коровами

Людмила Лымарь, заведующая фермой СПК «Городея» Несвижского района:
У нас доилось 160 голов и мы сдавали отсюда 4 тонны молока. Там, на линейной дойке, те же 160 голов дали всего 3,3 тонны молока. Все познается в сравнении. Уже 700 килограмм от первотелок.

Ортопедические матрасы, сбалансированный рацион. Робот, оборудованный камерой с двумя лазерными прицелами, доит корову, массажирует и дезинфицирует, а молоко сортирует по качеству. Аппарат кормления выделяет пищи столько, сколько корова дала молока. Весь процесс ухода за животным выполняет машина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автоматическая система ухода за коровами

Автоматическая система ухода за коровами

Штат сотрудников вдвое меньше, чем на обычной ферме. Всего пять человек вместо 11 обслуживают все стадо.

Автоматическая система ухода за коровами

Роботы на ферме – как бытовая техника на кухне для хозяйки. В принципе, можно обходиться без них, но с ними намного эффективнее. Все плюсы модернизации животноводы уже подсчитали.

Татьяна Вихор, заместитель председателя СПК «Городея» Несвижского района:
Здесь молоко идет экстра-класса. Это живые деньги для хозяйства. За счет этих средств мы можем модернизировать наши фермы. Это прибыльно и рентабельно.

Автоматическая система ухода за коровами

Такие сооружения в следующем году должны появиться в каждом хозяйстве страны. Эта ферма – образец того, как можно и нужно не просто работать, а и зарабатывать.

# общество # Фотофакт

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