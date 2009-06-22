На этой неделе в Беларуси наступит настоящее лето

Однако без грозовых дождей не обойдется.

Уже во вторник, 23 июня, воздушные массы, поступающие с Черного моря, обусловят ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. При грозах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха предстоящей ночью составит плюс 13-19 градусов, а днем во вторник столбик термометра достигнет отметки плюс 25-30 градусов.

Сохранится теплая погода и в последующие дни недели. 24-25 июня под влиянием атмосферных фронтов пройдут грозовые дожди, они будут сопровождаться порывистым ветром, кое-где возможен град. При этом температура воздуха в ночные часы составит 13-20 градусов тепла. Днем будет 22-29 градусов выше нуля. В Брестской и Гомельской областях воздух прогреется до 30-33 градусов.

По предварительным расчетам, будет жарко и в предстоящие выходные дни. С ростом атмосферного давления вероятность осадков уменьшится, грозовые дожди ожидаются местами, в основном на юго-западе Беларуси. При этом в ночные часы будет от 13 до 20 градусов выше нуля, а днем воздух может прогреваться до 25-32 градусов.

В среднем температура воздуха на этой неделе будет на 3-5 градусов выше климатической нормы, передает БЕЛТА.