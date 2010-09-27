На этой неделе в Беларусь придут заморозки

Виновником такой погоды стал южный циклон. Он сейчас движется с Карпат на Польшу, поэтому по всем регионам нашей страны пройдут сильные ливни с грозами.

Тепло будет лишь в ближайшие два дня. И уже в середине недели южные ветры сменят северные. Ситуация изменится лишь на следующей неделе, когда бабье лето ненадолго вернется к нам.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

– К выходным дням циклон уйдет на Россию, а власть над погодой возьмет холодный антициклон. Ночью +1-6, местами заморозки до нуля минус трех, днем всего лишь +5-12 градусов. Наиболее теплая погода придет к нам в начале следующей недели. И, может быть небольшой такой период бабьего лета.