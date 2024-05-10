На это заболевание стоп приходится 80% случаев. Врач назвал первые симптомы плоскостопия

Нарушение походки, частые боли в спине и ногах – часто такие симптомы оправдывают возрастом. На самом деле, все это может указывать на развитие плоскостопия.

Алексей Римашевский, травматолог-ортопед: Всего 4 степени плоскостопия, допустимыми считаются первые две. То есть первые две никак не беспокоят. Зависит еще от самого нарушения, какой свод стопы уплощен, либо это продольный, что бывает в основном, тогда это просто ЛФК и зарядки, либо поперечный, это в основном по женскому типу, когда начинает расти косточка. Чтобы не доводить до артрозов, нужно убирать каблуки, которые выше сантиметра и разгружать передний свод стопы, то есть меньше ходить на носочках.

Павел Сергеенко, ортезист:

Самый простой симптом – это усталость ног. Следующим самым важным – это жалоба на поясницу. Могут быть не очень очевидные обстоятельства, но иногда если усталость можно принимать за большую нагрузку, у всех ноги устают, то такой симптом: боли в пояснице, особенно в вечернее время, это уже с большой долей вероятности можно определить, что деформация стопы есть.

Если плоскостопие грозит в старости, это еще не самый плохой сценарий, говорят специалисты. А вот если в среднем или совсем юном возрасте, тогда стоит бить тревогу. Заболевание лучше предотвратить, чем потом долго лечить.