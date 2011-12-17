На этапе Кубка мира по биатлону белоруска Дарья Домрачева выиграла бронзовую медаль в гонке преследования

Лесная охрана Беларуси объявила войну браконьерам: накануне новогодних праздников начинается усиленное патрулирование лесов

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников прибавилось работы у лесников и сотрудников милиции. Они пытаются предотвратить браконьерские вырубки елей и сосен. На дорогах, проходящих вдоль лесных массивов, устанавливаются контрольные посты. Патрулирование будет вестись также на автостанциях, на железнодорожных вокзалах и в электричках.