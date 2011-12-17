Прямой эфир

На этапе Кубка мира по биатлону белоруска Дарья Домрачева выиграла бронзовую медаль в гонке преследования

17 декабря 2011 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соревнования проходили в австрийском Хохфильцене.

Для лидера белорусской сборной это уже четвертая награда в сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дарья Домрачева

Другие новости рубрики

Все новости
17 декабря 2011 16:36

Лесная охрана Беларуси объявила войну браконьерам: накануне новогодних праздников начинается усиленное патрулирование лесов

17 декабря 2011 15:00

В Минске наградили лучших деятелей отечественного киноискусства

17 декабря 2011 14:59

День белорусского кино отмечают в республике 17 декабря