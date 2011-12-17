На этапе Кубка мира по биатлону белоруска Дарья Домрачева выиграла бронзовую медаль в гонке преследования

Для лидера белорусской сборной это уже четвертая награда в сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников прибавилось работы у лесников и сотрудников милиции. Они пытаются предотвратить браконьерские вырубки елей и сосен. На дорогах, проходящих вдоль лесных массивов, устанавливаются контрольные посты. Патрулирование будет вестись также на автостанциях, на железнодорожных вокзалах и в электричках.
Новости Беларуси, Минск. Лучшие из лучших получили нагрудные знаки и грамоты за вклад в развитие культуры.
Новости Беларуси. Наша страна по праву гордится многими поколениями выдающихся режиссеров, актеров, художников и операторов. Они создали золотой фонд национального кино.
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