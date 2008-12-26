На елочных базарах Бреста впервые начали продавать сосны

Хвойное дерево не только красиво, но более долговечно. Пока этот специфический товар скорее рассчитан на покупателей с претензиями. В соседних же странах ему уже давно отдают предпочтение.

Спрос на эти деревья лесхозы отметили еще в прошлом году. И высадили пробные плантации. Сейчас сосны осматривают и отбирают для продажи. Бойкая торговля новогодними деревьями развернулась сразу на 128 точках региона. Вечнозеленые еще не успели выгрузить на елочном базаре, как их разобрали вмиг. Правда, ожидаемого аншлага у сосны пока нет.

Приверженцы старых традиций в один голос заявляют: " Елка неизменный атрибут праздника". Так было еще 200 лет назад, когда появилась традиция украшать ели. К Новому году лесхозы региона готовы реализовать 46 тысяч вечнозеленых. Спрос на натуральное дерево с каждым годом растет.

За тем, чтобы щепки в лесу не летели внимательно следят инспекторы. Нелегальному лесорубу - штраф до 50 базовых величин. В то время как миниатюрное деревце можно приобрести за 10 тысяч рублей. Переименуют ли елочные базары Бреста в сосновые. Найдёт ли дерево массовый сбыт. Это станет известно чуть позже. До Нового года – считанные дни.

