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На елочных базарах Бреста впервые начали продавать сосны

26 декабря 2008 18:57
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Хвойное дерево не только красиво, но более долговечно. Пока этот специфический товар скорее рассчитан на покупателей с претензиями. В соседних же странах ему уже давно отдают предпочтение.

Спрос на эти деревья лесхозы отметили еще в прошлом году.  И высадили пробные плантации. Сейчас сосны осматривают и отбирают для продажи. Бойкая торговля новогодними деревьями развернулась сразу на 128 точках региона. Вечнозеленые еще не успели выгрузить на елочном  базаре, как их разобрали вмиг. Правда, ожидаемого аншлага у сосны пока нет.

Приверженцы  старых традиций в один голос заявляют: " Елка  неизменный атрибут праздника". Так было еще  200 лет назад, когда  появилась традиция украшать ели. К Новому году лесхозы региона готовы реализовать 46 тысяч вечнозеленых.  Спрос на натуральное дерево с каждым годом растет.

За тем, чтобы щепки в лесу не летели внимательно следят инспекторы. Нелегальному лесорубу - штраф до 50 базовых величин. В то время как миниатюрное деревце можно приобрести за 10 тысяч рублей. Переименуют ли елочные базары Бреста в сосновые.  Найдёт ли дерево  массовый сбыт. Это станет известно чуть позже. До Нового года – считанные дни.

# общество

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