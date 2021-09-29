На «Экспо-2020» в ОАЭ Беларусь запускает в тестовом режиме выставочный павильон. Что там будет?

Новости Беларуси. 29 сентября в тестовом режиме начинает работу национальный павильон Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она откроется 1 октября в Дубае. Подготовлен специальный видеоконтент о самобытности и колорите белорусской культуры, ее природных богатствах, художественном наследии.

Тема экспозиции – «Лес технологий будущего»: это знакомство с природным достоянием Беларуси и презентация инновационного потенциала разных областей. Белорусские предприятия готовы представить свои проекты с расчетом на новых партнеров из ОАЭ и других государств. 4 октября на «Экспо-2020» в Дубае пройдут Дни Витебской области, а затем Дни Минска и Минского региона.