На «Экспо-2020» в ОАЭ Беларусь запускает в тестовом режиме выставочный павильон. Что там будет?
Новости Беларуси. 29 сентября в тестовом режиме начинает работу национальный павильон Беларуси на всемирной выставке «Экспо-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она откроется 1 октября в Дубае. Подготовлен специальный видеоконтент о самобытности и колорите белорусской культуры, ее природных богатствах, художественном наследии.
Тема экспозиции – «Лес технологий будущего»: это знакомство с природным достоянием Беларуси и презентация инновационного потенциала разных областей. Белорусские предприятия готовы представить свои проекты с расчетом на новых партнеров из ОАЭ и других государств. 4 октября на «Экспо-2020» в Дубае пройдут Дни Витебской области, а затем Дни Минска и Минского региона.
На 22 ноября запланирован Национальный день Беларуси. В рамках его проведения состоится белорусский инвестиционный форум, совместный бизнес-форум с деловыми кругами ОАЭ. Свое участие в «Экспо-2020» подтвердили 192 государства. Ожидается, что число посетителей выставки достигнет 25 миллионов.